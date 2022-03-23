Украина является форпостом свободы и безопасности всей Европы, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиров провел пресс-конференцию для представителей иностранных СМИ. В частности, во время общения с журналистами, он подчеркнул, что военные и бойцы ТРО готовы оборонять столицу от атак российских оккупантов.

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что Украина является форпостом безопасности всей Европы.

"Друзья! Сегодня с Владимиром дали пресс-конференцию для иностранных СМИ. Общались с журналистами в символическом месте – на Владимирской горке, возле фонтана-памятника Архистратигу Михаилу – охраннику Киева. Наш город мы будем оборонять, орки не дорвутся в сердце Украины! Мы защищаем свою землю, свою историю и свое будущее", – подчеркнул Кличко.

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Мэр добавил, что, общаясь с иностранными журналистами, он отметил – сегодня "Украина является форпостом свободы и безопасности всей Европы и демократических ценностей".

"Именно украинцы сегодня проливают кровь, сдерживая нашествие российской армии, грозящее уже не только нашей стране. Мы выстоим! Слава Украине", – заявил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Украины Виталий Кличко подчеркнул, что военные и бойцы ТРО Киева готовы дать отпор российским оккупантам. Город продолжает готовиться к обороне и аккумулирует все необходимые ресурсы.

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