Участника марша в Киеве накажут за нацистское приветствие: в полиции сообщили детали

Правоохранители составили административный протокол на мужчину, который 28 апреля во время шествия в Киеве в честь годовщины создания дивизии "Галичина" использовал запрещенное нацистское приветствие.

Факт нарушения установили в ходе мониторинга соцсетей, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева. Выяснилось, что правонарушителем оказался житель Киевской области 1985 года рождения.

Мужчина в присутствии понятых отказался подписывать составленный на него протокол по ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство. В дальнейшем материалы по делу будут переданы в суд.

Кроме того, было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Напомним, в среду вечером, 28 апреля, в Киеве состоялся марш в честь дня создания дивизии "Галичина". Он начался на Арсенальной площади, а закончился на Майдане Незалежности.

Организаторы мероприятия заявили, что они хотели почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию, чтобы не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

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