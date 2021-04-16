ТОП-5 зданий, уродующих Киев. Фото

В нашем замечательном городе, очень разнообразная архитектура. Именно за разнообразие обожали Киев писатели, поэты и художники. Но в последние десятилетия в столице появляются здания, которым место казалось бы, где-нибудь, но только не здесь. И они все равно появляются, и всем приходится мириться с новым обликом уже и не такого древнего Киева.

OBOZREVATEL собрал ТОП-5 самых ужасных зданий города, у которых от архитектуры одно название.

Дом-монстр на Подоле. Уж этот легендарный "шедевр зодчества" на улице Нижний Вал, 27-29 знают все. Его начали сооружать еще в 2008 году. К 2014 году в историческом центре Подола, где преобладает малоэтажная застройка появилось 12 этажное и абсолютно несуразное здание ЖК "Подол-Престиж". Уродские огромные башни подчеркивают неуклюжесть строения.

Эксперты уже много раз высказывались, что в этом месте можно строить лишь невысокие дома адаптированные под окружающую застройку. И сколько город не борется с застройщиком, дабы тот снес лишние этажи, последний спорит с киевскими властями в судах. И это несмотря на то, что у города позиция конкретная – снести лишние этажи сооружения.

"Дом-монстр" на Подоле.

"Элегант" от которого слезятся глаза. Высотная многоэтажка недалеко от Центрального ж/д вокзала Киева, на улице Жилянской 118, бросается в глаза каждому, кто посещает наш город. Увы, это сооружение просто невозможно не заметить.

Это первое жилое здание Анатолия Войцеховского, фигуранта уголовных дел об аферах с недвижимостью. Вместо разрешенных 26 этажей в высокой части дома их оказалось 32. А о стиле этого дома и говорить не стоит – его просто нет!

К тому же, высотка контрастирует с прилегающей застройкой. И возможно, когда-нибудь, вместо сноса исторических зданий будут уничтожать подобные ЖК.

"Элегант" поражающий безвкусицей. ЛУН

"Ярославов град", да не тот. Казалось бы, ну не может быть в историческом центре города, вблизи от Золотых Ворот построен целый жилой комплекс, а нет! У нас возможно всякое. Вот и злачное место на улице Бульварно-Кудрявской, 15 заполучил застройщик ради целого многоэтажного ЖК.

Ради жилых домов снесли легендарный Сенной рынок – символ торговли Киева советской эпохи. У его входа любили собираться разные торговцы и любители антиквариата. Но. В 2005 году здание рынка демонтировали, а спустя 8 лет приступили к возведению многоэтажного комплекса "Ярославов град". Интересно, чтобы подумал сам великий киевский князь Ярослав Мудрый о таком кощунстве?

Современная версия города Ярослава. ЛУН

ЖК возле святыни. ЖК "Fresco Sofia" по улице Олеся Гончара 17-23 возле Софии Киевской знают все, ведь его начали возводить прямо в охранной зоне ЮНЕСКО. Из-за многочисленных скандалов, застройщику удалось завершить только коробку здания и то с нарушением регламента высотности. Городские власти вроде бы договорились с застройщиком о демонтаже лишних этажей, однако если дом будет построен, то он явно не впишется в умиротворенный пейзаж улочек в Старом городе.

ЖК в зоне ЮНЕСКО. ЛУН

Черный ТРЦ на фоне советского модернизма. Это сооружение черного цвета возвели возле метро "Выставочный центр", прямо на площади перед модернистскими корпусами Киевского национального университета имени Шевченко. Смотрится и впрямь странно, черное здание закрывает белоснежный корпус университета. Если раньше студенты из аудиторий могли смотреть на чудесную архитектуру ВДНХ, то теперь они будут видеть этот ТРЦ, стоящий прямо возле метро ЖК и конечно же бесконечную аллею из ларьков.

ТРЦ прямо перед корпусами Нацуниверситета имени Шевченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть "тайная церковь", в которую никого не впускают, из-за того что там находится Институт Академии наук Украины.