Столичная власть выделила 2 млрд гривен, чтобы не повышать тарифы на тепло и горячую воду, – Кличко

Киев выделил 2 миллиарда гривен, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям. Это сделали, чтобы не повышать тарифы на тепло и горячую воду.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале "Украина 24". Он также рассказал о другой критической ситуации.

"Мы знаем, что из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны на 10 – недостаточные запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям. Чего не было много лет", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что Украина может увеличить добычу собственного газа и меньше зависеть от мировой цены на газ.

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"Наша страна может добывать собственный газ. Почему мы должны зависеть от европейских цен на газ, других энергоносителей? Которые повлекут за собой и удорожание продуктов, и прочего, – то есть ударят по карманам украинцев. Поэтому, думаю, должен собраться энергетический штаб. И принять важные решения. Да, увеличение добычи займет немало усилий, времени. Но мы должны и можем это сделать", – отметил Кличко.