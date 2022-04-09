Сотрудники ЧАЭС ходили на допросы к оккупантам и крали у русских топливо для станции: рассказ очевидцев

Во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции военные страны-агрессора постоянно допрашивали персонал ЧАЭС. При этом, когда на станции не было электроэнергии, украинские специалисты были вынуждены воровать топливо для генераторов у россиян.

Об этом рассказал один из инженеров ЧАЭС Валерий Семенов, передает BBC. По его словам, им постоянно приходилось вести переговоры с оккупантами, чтобы можно было работать и выполнять свои обязанности.

"Нам приходилось постоянно вести с ними переговоры и изо всех сил стараться их не обидеть, чтобы они допустили к управлению объектом наш персонал", – рассказал Семенов.

Когда на станцию три дня не подавалось электричество, по словам Семенова, он пытался найти топливо, для того чтобы поддержать работу генератора, и даже крал его у российских военных.

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"Нам удалось обеспечить безопасность объекта. Но огорчает, что они забрали 169 наших военных", – добавил Семенов.

В свою очередь начальник отдела радиационной безопасности станции Александр Лобада отметил, что прибывшие на ЧАЭС сотрудники госкорпорации РФ "Росатом" хотели знать, "как управляется объект".

"Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда и с применением силы", – резюмировал Лобада.

Напомним, российские оккупанты полностью разворовали Чернобыльскую АЭС – вплоть до дверей. В то же время Украина проводит ротацию персонала станции, которую невозможно было осуществить ранее из-за действий оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыле Киевской области оккупанты разбили окна и украли фары старого автомобиля ВАЗ милиции. Легковушка стоит возле восстановленного поста ГАИ, именно ею пользовались правоохранители в апреле 1986 года.