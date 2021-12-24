Снег и порывы ветра: прогноз погоды в Киеве на пятницу

В Киеве в пятницу, 24 декабря, ожидается облачная погода. Мелкий снег будет идти в столице весь день.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Температура воздуха составит -12… -1, усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Кроме того, синоптики предупредили, что возможно замерзание дождя и мокрого снега на охлажденной земной поверхности.

В субботу, 25 декабря, небо в Киеве почти весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но к середине дня он должен закончиться. Температура воздуха -6… +2.

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В воскресенье, 26 декабря, на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого вечера. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха -8… -4.

И в понедельник, 27 декабря, утро в Киеве будет безоблачным, и почти весь день небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые облака. Без осадков. Температура воздуха -8… -4.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в пятницу, 24 декабря, будет снежной почти во всех областях. Местами пойдут дожди и ожидается штормовой ветер.