Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве и области в первый день весны

В Киеве и Киевской области в среду, 1 марта, в первый день весны синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 5°С тепла.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 1 марта. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 2-7°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем 2-4°С тепла", – рассказали синоптики.

Как сообщил портал Sinoptik, в Киеве солнце в первый день весны будет редко появляться из-за облаков, без осадков.

Напомним, весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!