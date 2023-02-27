Синоптики рассказали, какой будет погода на Киевщине в последний день зимы

В Киеве и Киевской области во вторник, 28 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 5°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 28 февраля. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С тепла", – рассказали синоптики.

Как сообщил портал Sinoptik, днем и вечером небо в последний день зимы в Киеве будет безоблачным, и ничто больше не будет напоминать о пасмурном утреннике. Без осадков.

Напомним, весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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