Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве: надвигаются ливни

В Киеве в четверг, 26 марта, Украинский гидрометцентр предупредил о том, что днем ожидается гроза, возможен град. Шквалы ветра могут достигнуть 15-24 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в столице объявили 1 уровень опасности (желтый).

В КГГА отметили, что в местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" может задействовать 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы и насосные станции.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), от водоемов, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя. Если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться, находясь в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ряде областей Украины из-за ухудшения погодных условий 26 мая было объявлено штормовое предупреждение.