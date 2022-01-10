Синоптики предупредили об опасной погоде в Киеве в ближайшие дни

В Киеве 10-12 января ожидается гололедица. Для снижения аварийности на дорогах и безопасности пешеходов улицы будут обрабатывать противогололедными средствами.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Департамент муниципальной безопасности КГГА призвал киевлян и гостей столицы быть осторожными во время передвижения по городу.

В частности, пешеходам дали следующие советы:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

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не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

"Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора", – подчеркнули в КГГА.

Кроме того, департаменте дали советы водителям, как себя вести на дороге во время гололедицы:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Напомним, в течение этой недели, до 16 января, в Киеве ожидается преимущественно облачная погода. В отдельные дни по ночам столбик термометра будет опускаться до -11… -12. Возможны осадки в виде снега и дождя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на интерактивной карте портала Киев цифровой можно отследить, как коммунальные службы убирают столичные улицы от снега. С воскресенья в городе работает более 300 единиц спецтехники.