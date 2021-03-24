Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве

Олег Тимченко Жизнь столицы 14:03, 24.03.2021 Обновлено: 14:17, 24.03.2021

Украинский гидрометцентр прогнозирует в Киеве до конца суток, 24 марта, порывы ветра 15-18 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, киевлян призвали быть внимательными.

Среди прочего, во время сильного ветра специалисты рекомендуют жителям города:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

  • постараться не находиться вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Отметим, что в Киеве 23 марта из-за прогнозов синоптиков о непогоде приспустили главный флаг Украины. Было получено предупреждение о порывах ветра до 50 километров в час.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киев 23 марта обрушились мощные снегопады.

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