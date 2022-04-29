Синоптики дали точный прогноз погоды в Киеве на выходные

В Киеве в пятницу, 29 апреля, утро будет ясным, но днем и вечером солнце будет прятаться за облаками. Осадков специалисты в этот день не прогнозируют.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Температура воздуха составит +6… +14.

В субботу, в последний день второго весеннего месяца, 30 апреля, в течение дня будет облачно, без осадков. Температура воздуха +8… +15.

В воскресенье, 1 мая, утром в Киеве погода будет ясной, днем появятся облака, но вечером от них не останется и следа. Осадков синоптики в этот день не прогнозируют. Температура воздуха +8… +15.

В понедельник, 2 мая, первая половина дня в столице будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков. Температура воздуха +9… +17.

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Напомним, в Киеве запрещено посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов из-за пожарной опасности. Кроме того, предусмотрена ответственность за сжигание сухостоя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2022 года в Украине ожидаются волны похолодания и периоды осадков, которые будут ненадолго прерываться. В начале месяца погода будет дождливой.