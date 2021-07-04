СБУ с автоматами и собаками 'ловила террористов' в центре Киева. Фото

В воскресенье, 4 июля, в центре Киева на территории Хоральной синагоги Бродского на улице Шота Руставели прошли антитеррористические учения Службы безопасности Украины. К ним присоединились представители Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и органов государственной власти.

Мероприятие организовала Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ СБУ в Киеве и области совместно с посольством Израиля в Украине.

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В связи с учениями временно не работала станция метрополитена "Дворец спорта". На данном участке ограничили движение транспорта и людей, у пешеходов проверяли документы. Отметим, что об этом горожан и гостей столицы предупредили заранее.

К синагоге стянули спецтехнику ГСЧС, машины скорой помощи и военные автомобили. Участники учений отрабатывали задержание "злоумышленников" и другие действия на случай экстремальных ситуаций в местах массового скопления людей.

Напомним, в Киеве в ночь с 27 на 28 мая на станциях метро "Льва Толстого" и "Майдан Незалежности" прошли антитеррористические учения. Правоохранители освободили "заложников", а спасатели помогли "пострадавшим".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Служба безопасности Украины в течение двух дней проводила антитеррористические тактико-специальные учения в зоне боевых действий. Их завершающий этап проходил в прифронтовой Авдеевке.