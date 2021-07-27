СБУ проводит осмотр на основном мусорном полигоне Киева: его работа временно прекращена

Во вторник, 27 июля, около 30 сотрудников Службы безопасности Украины прибыли на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) №5 для выполнения следственных действий, создав условия, которые не позволяют полигону функционировать в штатном режиме по захоронению отходов.

Об этом сообщает ЧАО "Киевспецтранс". Отмечается, что следователи СБУ видят в действиях должностных лиц компании относительно захоронения отходов на полигонах №5 и №6 признаки уголовного преступления по статье 441 УК Украины "Экоцид". В то же время очевидно, что невывоз бытовых отходов из-под жилых домов на полигон в условиях отсутствия альтернативных мест для удаления отходов, создаст реальную, а не надуманную санитарно-эпидемическую угрозу для здоровья граждан.

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В компании отметили, что полигон №5 является объектом критической инфраструктуры, который обеспечивает санитарную очистку города Киева, городов Обухова, Украинка, населенных пунктов Обуховского района Киевской области. Непрестанное образование гражданами бытовых отходов требует круглосуточной и непрерывной работы предприятия.

"Сбои в работе по принятию отходов на захоронение неотвратимо повлияют на нарушение графика вывоза бытовых отходов от жилых домов столицы и пригорода", – предупредили в компании.

Так, в ЗАО "Киевспецтранс" заявили, что вынуждены сообщить о рисках в вопросе санитарно-эпидемической ситуации в городе Киеве и Киевском регионе, что является критическим, учитывая аномальную летнюю жару.

В компании напомнили, что Полигон №5 в с. Подгорцы является единственным в Украине полигоном, оборудованным системой сбора и переработки фильтрата, и одним из немногих, защищенных и оснащенных для приема твердых бытовых отходов. "Киевспецтранс" – единственная в Киеве компания, которая имеет лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по захоронению бытовых отходов, к тому же она впервые в стране начала рекультивацию полигона №5, тогда как на территории Украины более тридцати тысяч санкционированных и несанкционированных свалок.

В ЧАО "Киевспецтранс" отметили, что действуют исключительно в рамках украинского законодательства. Компания готова предоставить всю необходимую информацию, которая это подтвердит в штатном режиме, а не создавая бытовые проблемы для города.