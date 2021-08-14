Самодельные сифоны и дефицитные продукты: как выглядел праздничный стол в Киеве в 1950-х годах

Вторая мировая война и послевоенные годы, особенно неурожайные, серьезно повлияли на жителей Киева. Повседневная еда не работала изобилием, а единственной возможностью побаловать себя вкусным в 50-х годах прошлого века были праздники.

Как узнал OBOZREVATEL, к таким мероприятиям жители столицы готовились заранее. Иногда, чтобы порадовать родных вкусной едой, хозяйкам приходилось просто изворачиваться.

В частности, искать дефицитные продукты, особенно сладости, приходилось долго, а очереди за ними выстраивались огромные. Конечно, со временем появилось какое-то разнообразие в блюдах, но привычка наедаться за праздничным столом, особенно у переживших войну и голодные годы, осталась.

Видео дня

Главными праздниками в те годы были 1 мая (День трудящихся), 7 ноября (Октябрьская революция) и естественно Новый год. Учитывая, что эти дни преподали на холодное время года, то свежих овощей и зелени естественно не было.

Вместо них на стол ставили квашенную капусту, соленые помидоры и огурцы, а также другую консервацию. Идеальным спасением для любой хозяйки был салат винегрет, который заготавливали в больших количествах.

Рыба на столе была представлена прежде всего селедкой с луком, банкой "Бычков в томате". Шпроты или сардины, мало кто мог себе позволить. Лососевые и осетровые были привилегией партийной номенклатуры и работников торговли.

Еще одним украшением стола был сыр, нарезанная колбаса – докторская, но лучше краковская, и конечно же картошка с котлетами и заливное холодное.

Естественно любое застолье не могло обойтись без горячительных напитков – мужчины пили водку или коньяк, а женщины вина и ликеры. Также на стол ставили домашние наливки, приготовленные по семейным рецептам.

И естественно, с большим удовольствием взрослые и дети пили газированную воду. Большим счастьем считалось раздобыть сифон – специальный сосуд емкостью 1,5-2 литра с клапаном. В магазинах "Пиво – воды" его можно было заправить и потом наслаждаться шипучим напитком.

Стоит отметить, что для таких целей в подвалах торговых заведений стояли баллоны с углекислым газом – требование техники безопасности. Специальный "заряжающий" в белом халате с помощью специальных устройств заливал под давлением в сифон воду, потом сироп – на выбор "дюшес" или "ситро", а уже в конце углекислый газ.

Стоимость сладкой газированной воды была – 54 копейки, без сиропа – 18 копеек.

Единственной проблемой было то, что купить сифон было очень сложно. В таких случаях можно было или достать "по знакомству" или заказать умельцу на заводе. Но зато главный плюс "подпольного" аппарата – то, что он изготавливался из нержавейки. В отличие от "официального", которые были стеклянными.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1961 году известный исторический памятник времен Киевской Руси "Золотые ворота" представлял собою руины. Деревья росли практически вплотную к его стенам.