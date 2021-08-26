Русановский пролив станет чище: очистку от водорослей обеспечит ООО "Новая Слободка"

ООО "Новая Слободка" в рамках инвестиционного плана по благоустройству микрорайона Никольская Слободка, на реализацию которого компания выделит более 50 млн гривен, договорилась с коммунальным предприятием "Плесо" об очищении воды от водорослей в Русановской протоке.

Об этом сообщает телеканал "Типичный Киев". Владелец компании Александр Стельмащук рассказал, что она занимается строительством жилого комплекса на Никольской Слободке и заинтересована в том, чтобы обеспечить благоустройство окружающей территории и комфорт людей, проживающих в этом районе.

"Мы обратились в компанию "Плесо", которая является пользователем этой акватории, и попросили их очистить эту территорию от водорослей, чтобы люди могли купаться спокойно. Мы присоединились к этому финансово, а "Плесо" выполняет непосредственно эти работы", – подчеркнул он.

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Александр Стельмащук добавил, что в планах компании не только обеспечить очистку воды, но и провести благоустройство всей прибрежной зоны, в том числе парка "Зона здоровья" и пляжа "Радуга".

Он добавил, что местные жители могут не беспокоиться – компания не будет вести никаких строительных работ в парковой и прибрежной зоне.

"Мы занимаемся тем, чтобы сделать на этой территории красивый парк. Никакого строительства на "Зоне здоровья" не планируется вообще", – сказал владелец ООО "Новая Слободка".

По его словам, в рамках плана по благоустройству компания также планирует построить бассейн, обустроить велодорожки и ряд других объектов.

Александр Стельмащук призвал жителей Никольской Слободки совместно с компанией определять направления, на которые будут направлены 50 млн гривен, объекты, которые в первую очередь надо создать, обновить, отремонтировать или привести в надлежащее состояние.