Продавцы цветов взвинтили цены 1 сентября: украинцы разделились во мнениях, нужны ли букеты учителям

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь столицы
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Продавцы цветов взвинтили цены 1 сентября: украинцы разделились во мнениях, нужны ли букеты учителям

В Киеве на 1 сентября существенно выросли цены на цветы. Украинцы разделились во мнениях – далеко не все считают, что букеты нужны учителям.

В комментариях под новостью о подорожании многие пользователи отметили, что вместо цветов покупают конфеты. Также стало известно, что в некоторых учебных заведениях предлагают лучше покупать что-либо полезно для военных на Донбассе.

Часть украинцев все же считают, что цены не такие уж и высокие, и не все их повышают:

  • "Красивый букет можно купить на любой бюджет",

  • "Цены приемлемы, красивый букет можно и самим сделать, розы от 10 грн и выше".

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В то же время большая часть пользователей считает, что лучше купить конфеты, как они и делают, поскольку это для учителей лучше. Другие же подчеркивают, что куда важнее направить эти деньги армии или больным детям, а в некоторых школах призывают родителей не покупать цветы:

  • "У нас отказались от цветов в пользу помощи в лечении учительницы";

  • "У нас в школе уже несколько лет запреты на букеты, это правильно";

  • "Беру коробку конфет и думаю к чаю на перемене отлично, а цветы просто завянут";

  • "В нашей школе директор ввела правило: никаких цветов на первый и последний звонок. За эти деньги детям предлагают купить что-нибудь полезное и передать в АТО";

  • "В прошлом году учителя сделали акцию 1 сентября без цветов для помощи онкобольному ребенку с нашего города".

Реакция украинцев на повышение цен на цветы.
Реакция украинцев на повышение цен на цветы.
Реакция украинцев на повышение цен на цветы.
Реакция украинцев на повышение цен на цветы.
Реакция украинцев на повышение цен на цветы.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на цветы в Киеве 1 сентября повысились на 20-30 грн за веточку. В то же время продавцы жаловались на то, что клиентов у них очень мало.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области1 сентября