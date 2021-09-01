Продавцы цветов взвинтили цены 1 сентября: украинцы разделились во мнениях, нужны ли букеты учителям

В Киеве на 1 сентября существенно выросли цены на цветы. Украинцы разделились во мнениях – далеко не все считают, что букеты нужны учителям.

В комментариях под новостью о подорожании многие пользователи отметили, что вместо цветов покупают конфеты. Также стало известно, что в некоторых учебных заведениях предлагают лучше покупать что-либо полезно для военных на Донбассе.

Часть украинцев все же считают, что цены не такие уж и высокие, и не все их повышают:

"Красивый букет можно купить на любой бюджет",

"Цены приемлемы, красивый букет можно и самим сделать, розы от 10 грн и выше".

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В то же время большая часть пользователей считает, что лучше купить конфеты, как они и делают, поскольку это для учителей лучше. Другие же подчеркивают, что куда важнее направить эти деньги армии или больным детям, а в некоторых школах призывают родителей не покупать цветы:

"У нас отказались от цветов в пользу помощи в лечении учительницы";

"У нас в школе уже несколько лет запреты на букеты, это правильно";

"Беру коробку конфет и думаю к чаю на перемене отлично, а цветы просто завянут";

"В нашей школе директор ввела правило: никаких цветов на первый и последний звонок. За эти деньги детям предлагают купить что-нибудь полезное и передать в АТО";

"В прошлом году учителя сделали акцию 1 сентября без цветов для помощи онкобольному ребенку с нашего города".

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на цветы в Киеве 1 сентября повысились на 20-30 грн за веточку. В то же время продавцы жаловались на то, что клиентов у них очень мало.