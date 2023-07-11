Повреждены дома, произошел пожар: появились данные о последствиях атаки российскими дронами на Киевщине. Фото

Ночью 11 июля страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе Shahed. В частности, в Киевской области силами ПВО были уничтожены все воздушные цели, однако в результате падения обломков повреждены жилые дома.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Сегодня ночью наша область подверглась очередной атаке россиян. На этот раз враг применил беспилотники. Воздушная тревога длилась почти два часа. Все вражеские цели были сбиты силами ПВО. Попаданий не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют", – рассказал Кравченко.

По его словам, в двух районах Киевщины в результате падения обломков повреждены жилые дома. В частности, 12 частных домов и один многоэтажный – выбитые окна, двери, резные фасады, крыши.

Кроме того, в результате падения обломков в нескольких местах зафиксировано возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован. Оперативные службы на местах продолжают работу по ликвидации последствий атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 11 июля оккупационные войска РФ во второй раз с начала месяца атаковали с воздуха столицу Украины. Они применили иранские дроны-камикадзе Shahed, не достигшие своих целей благодаря успешной работе нашей ПВО.

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