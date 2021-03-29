Погром на Банковой: Офис президента отказался продать галерее разрисованные двери

Офис президента Украины отказался от предложения художественной галереи продать ей свои двери, которые были разрисованы и разбитые 20 марта участниками акции в поддержку Сергея Стерненко.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, чтобы их собираются реставрировать и установить на место, чтобы сэкономить на покупке новых дверей, передает Украинская правда.

"Поврежденные двери Офиса президента сегодня (29 марта – Ред.) отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", – заявила Мендель.

Пресс-секретарь президента добавила, что все, кто причастен к порче дверей, должны ответить перед законом.

По ее словам, любой гражданин Украины имеет право на протест, и на Банковой, где расположен Офис главы государства, часто собираются протестующие. Мендель отметила, что при этом "ни одному из них (митингующим – Ред.) за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".

Напомним, Художественная галерея из Киева захотела выкупить двери Офиса президента, которые были разрисованы во время акции 20 марта на Банковой, что переросла в погромы.

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