Погода в Киеве: без осадков, воздух прогреется до +16

В Киеве в среду, 17 мая, в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

Как сообщил Украинский гидрометцентр, температура ночью составит +7… +9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +16.

На территории Киевской области также ожидается переменная облачность, без осадков. Максимально воздух прогреется до +17, ночью +10.

Напомним, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, май в Украине будет умеренно теплым и дождевым. Несмотря на плюсовые отметки термометров, ожидать летнюю жару не стоит.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15°С в сторону повышения, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге – в первой) декаде мая", – рассказали синоптики.

Лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. При этом июнь будет менее дождливым, чем июль и август.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение.