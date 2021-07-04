Погода в Киеве ухудшится: синоптики предупредили о грозах и граде

В Киевской области и самой столице до конца суток 4 июля ожидаются сложные метеорологические условия. Так, погода в Киеве испортится: синоптики прогнозируют сильный ветер, местами – град.

Соответствующее предупреждение днем в воскресенье опубликовала пресс-служба ГСЧС в Telegram. В Киеве, как и по всей Украине, объявлен желтый уровень опасности.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, порывы ветра в Киеве и области будут достигать 15-20 м/с.

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Погода не порадует и в понедельник, 5 июля, – в этот день в столице Украины ожидается гроза.

Грозовые дожди ожидаются и в других регионах. Днем в понедельник в южных и центральных областях местами – не только грозы, но и значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Ранее прогноз на понедельник дала синоптик Наталья Диденко. Почитать его можно по ссылке. Прогноз погоды в Украине на понедельник, 5 июля, с Алисой Мярковской – смотрите тут.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: