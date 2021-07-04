Погода в Киеве ухудшится: синоптики предупредили о грозах и граде
В Киевской области и самой столице до конца суток 4 июля ожидаются сложные метеорологические условия. Так, погода в Киеве испортится: синоптики прогнозируют сильный ветер, местами – град.
Соответствующее предупреждение днем в воскресенье опубликовала пресс-служба ГСЧС в Telegram. В Киеве, как и по всей Украине, объявлен желтый уровень опасности.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, порывы ветра в Киеве и области будут достигать 15-20 м/с.
Погода не порадует и в понедельник, 5 июля, – в этот день в столице Украины ожидается гроза.
Грозовые дожди ожидаются и в других регионах. Днем в понедельник в южных и центральных областях местами – не только грозы, но и значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Ранее прогноз на понедельник дала синоптик Наталья Диденко. Почитать его можно по ссылке. Прогноз погоды в Украине на понедельник, 5 июля, с Алисой Мярковской – смотрите тут.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
климатолог Надежда Максименко объяснила аномальные ливни и потопы в Украине. Сильные подтопления разных регионов страны она считает метеорологической нормой в условиях глобального потепления, которые не должны принести больших проблем.
Последний месяц лета-2021 традиционно будет более холодным, но все равно до начала осени могут сохраняться температуры на уровне +20 градусов.