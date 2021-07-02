Под Киевом покажут средневековую моду

3 и 4 июля Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает на яркую шоу-программу "Калейдоскоп исторических костюмов". Посетителей ждут театрализованный показ средневековой моды, конно-трюковые выступления, постановки на историческую тематику, древнеславянские забавы и мастер-классы. А еще прогулки на лошадях, вкуснейшие блюда с костра и много интересного из жизни средневекового города.

Лето в разгаре, значит, самое время уехать из шумного пыльного города, чтобы провести выходные на свежем воздухе и узнать много нового и интересного о жизни наших предков.

В Княжестве воссоздается исторический центр Киева V-XIII веков, известный как Детинец (или Град Владимира) в реальном размере, с учетом знаний современной науки. За въездными воротами гостям откроется настоящий, живой средневековый город с монументальным оборонным комплексом "Заборола" (длиной около 300 м), Михайловскими воротами (высотой в 21 м), усадьбами древних киевлян, сторожевыми башнями, княжескими теремами и трибунами. А дополнят впечатления уникальные исторические экспозиции на территории комплекса.

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Здесь можно ощутить неповторимую атмосферу Киевской Руси, пропитанную величием побед, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева!

3 и 4 июля в Древнем Киеве пройдет яркая шоу-программа "Калейдоскоп исторических костюмов". В эти дни гости увидят самые разнообразные костюмы и военную амуницию времен Киевской Руси: скифов, римлян, византийцев, викингов, венгров, половцев, монголов… И, конечно же, русичей – от обычного горожанина, ремесленника, дружинника до великих князя и княгини.

В завершение театрализованного показа исторической моды гостей ждет незабываемая фотосессия с участниками действа.

Посетители увидят не только театрализованный парад исторических персонажей, но и "военную моду", и не на подиуме, а "в действии". А кроме исторических костюмов зрителям покажут и традиционную экипировку лошадей.

Ведь в эти дни пройдут театрализованные выступления конных каскадеров по виртуозному владению различными видами средневекового оружия верхом на коне: мечами, копьями, сулицами. Впечатлит гостей уникальное действо – конный турнир, участники которого будут облачены в яркие исторические костюмы.

Изюминкой программы 3 и 4 июля станет то, что гости смогут принять участие в показе "исторической моды", посетив Княжескую костюмерную и облачившись в средневековые наряды.

Также зрители увидят выступления конных лучников: верхом на лошади на полном скаку спортсмены будут состязаться в меткости стрельбы из настоящих средневековых луков. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но, в то же время, азартное и захватывающее зрелище для посетителей!

Гостей Древнего Киева ждет знакомство с живой коллекцией лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Все желающие смогут подойти к этим прекрасным животным, погладить их, сфотографироваться и прокатиться верхом или в экипаже.

Гости Княжества будут не просто зрителями. Все желающие смогут приобщиться к веселью, приняв участие в веселых и занимательных играх, конкурсах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных славянских хороводах.

И, как всегда, на территории Древнего Киева можно отведать вкуснейших блюд, приготовленных на открытом огне, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету "на счастье", пролететь на канатном спуске "Полетайло" и спуститься со скоростной горки "Змей Горыныч". В гостях у знахарки-волхвини посетители смогут узнать о самом сокровенном и отведать травяных чаев по древним рецептам. А в средневековых лавках можно выбрать оригинальные сувениры ручной работы.

Желающие продолжить путешествие в Средневековье могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

* В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте "Обуховтранс" или на сайте "Парк Киевская Русь" в разделе "Контакты".

* Лучшая дорога своим автомобилем – через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе "Контакты". GPS-навигаторы часто указывают дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.