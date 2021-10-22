За пассажиров без сертификатов штраф: полиция Киевщины проводит проверку перевозчиков

Патрульная полиция Киевской области вместе с Укртрансбезопасностю осуществляют проверки межобластных пассажирских перевозок. 22 октября спецгруппа провела рейд на на автодороге Киев-Чоп. С 21 октября в Украине для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на COVID-19 (действительный 72 часа) с негативным результатом.

Пассажиров, у которых нет документов, не должны впускать в транспортное средство. Корреспондент OBOZREVATEL отправился в рейд с патрульными Киевской области, которые проверяли автобусы на контрольно-пропускном пункте под Киевом.

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Если полиция обнаружит пассажиров без документов – перевозчику грозит штраф. Он может составить от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

"Мы не снимаем пассажиров без сертификатов или тестов с рейса, а фиксируем правонарушения, которое осуществляет перевозчик, когда везет пассажира без этих документов. А уж виясняет все обстоятельства правонарушения и сам накладывает штраф уже суд", – пояснил Андрей Захарчук, старший инспектор по особым поручениям патрульной полиции Киевской области.

Патрульная полиция получила право проверки сертификатов вакцинации через приложение ''Дія''. Для этого, на их планшеты установили программное обеспечение. Для проверки необходимо открыть QR-код международного сертификата о вакцинации. После этого полицейский отсканирует его и сможет увидеть – действителен он или нет.

В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

По данным полиции, 21 октября на Житомирском направлении остановили 10 автобусов, которые перевозили пассажиров без сертификатов о вакцинации или тестов на COVID-19. Еще десять перевозчиков, которые ехали в Бориспольском направлении также получили постановления о правонарушении.

Во время рейда патрульные остановили несколько автобусов, которые везли пассажиров в другие области. В отличие от 21 октября, сегодня перевозчики начали проверять своих пассажиров и водителя на наличие сертификатов или тестов.

В автобусе ''Киев-Житомир'' все пассажиры были с сертификатами или тестами. Также бумажку о прохождении теста показал водитель.

''Эта проверка у нас уже вторая. Еще на выезде с вокзала ко мне заходили полицейские'', – рассказывал водитель Юрий.

У водителя был пройден быстрый тест на антиген с отрицательным результатом.

Патрульные добавили, что данный автобус может попасть и на третью проверку – на въезде в Житомир, где работает аналогичная группа правоохранителей.

Перевозчики не выходят на рейсы

21 октября на рейсы отказались выходить 45% автоперевозчиков, заявили в компании ''Укрпас''. В их управлении шесть автостанций в столице и 18 в Киевской области. Все из-за ужесточения правил пассажирских перевозок между областями.

''Транспортные компании не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания нашей компании – перевозчики возвращаются в "теневых перевозок", – заявил директор Максим Скляренко.

Как писал OBOZREVATEL, 21 октября на автостанции "Киев" возникли проблемы с выездом автобусов на маршруты. Все из-за водителей и пассажиров, котрые отказывались показывать есть ли у них сертификаты о вакцинации или отрицательные тесты на Covid-19.