По инициативе Мининфраструктуры Киев получит 20 современных трамваев, первый уже прибыл

По инициативе Министерства инфраструктуры Украины Киев получит 20 новых современных 3-секционных низкопольных трамваев К-1Т306 украинского производства ООО "Татра-Юг". Город уже получил первый трамвай.

Как сообщает МИУ, новый электротранспорт будет закуплен за кредитные средства от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках инициативы Мининфраструктуры.

26-метровые трамваи смогут перевозить около 300 пассажиров. В вагонах отдельно предусмотрели места для людей с инвалидностью.

Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко отметила, что общее соглашение с Европейским инвестиционным банком – это возможность начать в Украине качественно новый проект, который будет отвечать ценностям безбарьерности, екоориентованости и обеспечения комфорта пассажиров.

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"Мы бы хотели, чтобы украинские города были более проактивными в направлении развития электротранспорта, ведь это один из ключевых шагов к снижению уровня выбросов в мегаполисах", – сказала Анна Юрченко.

На обновление трамвайного парка Киева планируют выделить 24,9 млн евро. Первый трамвай для Киева разместят в Дарницком депо. После пусконаладочных работ он выйдет на маршрут на левом берегу столицы.

Кредит на закупку трамваев является частью проекта "Городской общественный транспорт Украины". Он направлен на улучшение инфраструктуры общественного транспорта в украинских городах. Предполагается, что новые трамваи повысят комфорт передвижения жителей и гостей столицы и ускорят переход к более энергоэффективному и экологичному транспорту. Проект активно поддерживает ЕС.

"Как представители климатически-ориентированного банка ЕС мы верим, что развитие эффективной системы городского общественного транспорта - один из лучших способов борьбы с загрязнением и решения вопросов изменения климата", – сказал глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон.

Всю партию трамваев модели К-1Т306 планируют поставить КП "Киевпастранс" уже к началу 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на пригородном сообщении Киева по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" тестируют швейцарские поезда.