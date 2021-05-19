Парад спутников Starlink Илона Маска сняли на видео под Киевом

В ночь на среду, 19 мая, под Киевом сняли на видео парад спутников Starlink, запущенных компанией Илона Маска SpaceX. Удивительное зрелище наблюдали жители села Гореничи в Киево-Святошинском районе.

Видео прислал OBOZREVATEL местный житель Роман. Так, на кадрах видно, как в ночном небе четко один за другим ровной линией плывут огни (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отметим, 4 мая SpaceX успешно запустила свои очередные 60 спутников Starlink ветеранским ускорителем Falcon 9 B1049. Сейчас их уже более 1300 и они могут превратиться в тысячи спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. Цель SpaceX – сделать скоростной интернет доступным для всего мира.

Напомним, Starlink – это проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Образованная таким образом новая система связи сможет предоставлять доступ к высокоскоростному интернету в отдаленных от коммуникаций местах. Первой компания начнет обслуживать территорию Канады и север США. Глобальное покрытие Земли ожидается в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая парад спутников Маска наблюдали и в Киеве. Люди были удивлены и опубликовали видео в социальных сетях.