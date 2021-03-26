Друзі!

Стало відомо, що у Екопарк Осокорки двадцять вантажівок кілька днів засипають озеро Небреж будівельним сміттям.

Місцеві жителі пов’язують це із непереборним бажанням забудовників звести тут нові житлові квартали. І тому в часи локдауну, коли мешканці прилеглих будинків вдома чи за містом — вирішили хутко засипати будівельним сміттям ціле озеро.

Люди спитали невідомих на бульдозерах, чи мають вони дозвільні документи на подібні роботи? Вони показали зіжмаканий папірець від руки. Дарницький благоустрій після підтвердив, що вони не мали на це право! У довідці чітко написано, що їх мета...прибирання сміття!

Facebook Григорія Маленка

Facebook Григорія Маленка

Facebook Григорія Маленка

Facebook Григорія Маленка

Сьогодні ситуація повторилась. Вантажівки знову приїхали зі сміттям, але уже зі сторони "Епіцентру".

Вирішили із моїм помічником Денисом Черкашиним звернутися із заявою до поліції. Як голова фракції Голос у Київській міській раді прошу з’ясувати, хто замовник, хто ці невідомі люди та чи є у них дозволи на будь-які види робіт на даній ділянці. Окремо наша команда готує звернення на екологічну інспекцію.

Закликаю небайдужих повідомляти про появи підозрілих осіб в Екопарку Осокорки та фіксувати їх незаконні дії. Дякую.