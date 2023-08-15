Обвал части здания Главпочтамта в Киеве: история и фото трагедии 1989 года

В начале августа 1989 года в Киеве произошло обрушение части здания Главного почтамта. В результате трагедии погибли 11 человек, а еще двое удалось спасти.

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Уникальные фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Главной причиной катастрофы называли ремонтные работы.

"2 августа 1989 года, в Киеве произошла трагедия у здания главпочтамта. В тот день на Крещатике и на Майдане Незалежности было очень многолюдно. При этом на улице шел дождь, и именно с погодными условиями связывают тот факт, что люди собрались под козырьком, в колонном портале главпочтамта", – рассказали авторы проекта.

В 16:20 произошел обвал конструкций портала с колоннами той части здания, где находится главный вход в Почтамт. В результате под завалами оказалось немало людей.

Первыми на помощь пострадавшим бросились неравнодушные прохожие. Это были очевидцы происшествия, сотрудники милиции и другие люди. Позже к разбору завалов приступили спасатели. Также на место прибыли медики.

"Впоследствии из-под обломков здания извлекли 13 человек, из которых только двое выжили. При этом, один лишился ног", – добавили автор проекта.

Напомним, летом 1976 года в небе над Киевом произошло авиационное происшествие, в результате которого у самолета Як-40, шедшего на приземление в аэропорт "Жуляны", отказали двигатели. Чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна совершил аварийное приводнение на болото на Осокорках.

Как сообщал OBOZREVATEL, станция киевского метро "Майдан Незалежности" получила свое настоящее название 26 августа 1991 года. Благодаря фотоаппарату Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на стене перрона.

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