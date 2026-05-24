Обломок от ракеты и выбитые окна: как выглядит Главпочтамт на Крещатике после атаки РФ

В воскресенье, 24 мая, в результате массированной ночной атаки РФ на Киев был поврежден Главпочтамт Укрпочты на Крещатике. В здании выбита часть окон, а на месте падения обломков зафиксировали повреждения фасада и прилегающей территории.

Однако работу почтового оператора планируют быстро восстановить. О последствиях обстрела сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Здание пострадало из-за ночных прилетов во время очередной атаки РФ по столице. В результате обстрела были выбиты окна в помещении Главпочтамта.

"В результате ночных прилетов был поврежден главный офис Укрпочта на Майдане. Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать – значит будет возможность быстро восстановить, как и все остальные наши отделения после таких ночей", – написал Игорь Смелянский.

Несмотря на повреждения продолжают работать и ликвидировать последствия атаки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после массированной атаки РФ в Шевченковском районе Киева почти полностью разрушен ТРЦ "Квадрат" и поврежден Лукьяновский рынок. В результате удара вспыхнули масштабные пожары, выгорели торговые павильоны и автомобили, а спасатели несколько часов ликвидировали последствия обстрела. По состоянию на сейчас известно о 21 пострадавшем, среди которых 15-летний парень. Один человек погиб.

