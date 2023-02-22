Облачно с прояснениями и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 февраля.

В Киеве и Киевской области в четверг, 23 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 23 февраля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 5-10°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла; по Киеву ночью 7-9°С мороза, днем около 0°С", – рассказали синоптики.

Как сообщил портал Sinoptik, в Киеве 23 февраля до самого утра погода будет ясной, но вечером небо покроется облаками, без осадков.

Напомним, весна этого года в Украину лопнет стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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