Облачно с прояснениями и до +27°С: прогноз погоды по Киевщине области на 23 июля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 23 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 23 июля по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура днем 22-27°С; по Киеву днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +22°С…+24°С; Барышевка +22°С…+24°С; Борисполь +22°С…+24°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 23 июля все время в Киеве будет держаться облачная погода, днем облака ненадолго рассеются, чтобы к вечеру появиться снова. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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