Облачно с прояснениями и до +23°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 22 мая

В Киеве и Киевской области в понедельник, 22 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 22 мая. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем 18-23°С; в Киеве днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +20°С…+22°С; Мироновка +21°С…+23°С; Фастов +20°С…+22°С; Яготин +21°С…+23°С; Барышевка +21°С…+23°С; Борисполь +20°С…+22°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 22 мая погода в Киеве радует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показов метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15,0°С и начала расти.

В столице апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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