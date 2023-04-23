Облачно с прояснениями и до +18°С: прогноз погоды в Киеве на неделю

В Киеве на следующей неделе, с 24 по 30 апреля, ожидается переменчивая погода, возможны дожди. Температура воздуха днем в среднем +12°С…+14°С.

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Об этом сообщил портал Sinoptik. Осадки в столице ожидают в середине недели.

Да, в понедельник, 24 апреля, утро и день в Киеве будут облачными, а вечер обещает ясную погоду. Без осадков. Температура воздуха днем +9°С…+17°С.

Во вторник, 25 апреля, в столице с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков. Температура воздуха днем +11°С…+12°С.

В среду, 26 апреля, на протяжении всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Сильный дождь будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее. Температура воздуха днем +10°С…+18°С.

В четверг, 27 апреля, с утра и до самого вечера в городе небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь. Утром он усилится, но к вечеру должен прекратиться. Температура воздуха днем +8°С…+10°С.

В пятницу, 28 апреля, вечером погода прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха днем +7°С…+14°С.

И в выходные, 29-30 апреля, ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха в субботу +6°С…+14°С, а в воскресенье +8°С…+15°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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