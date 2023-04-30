Облачно с прояснениями и до +16°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 30 апреля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 30 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 30 апреля. Переменная облачность, без осадков. По области температура днем 11-16°С тепла; по Киеву температура днем 13-15°С тепла", – рассказали специалисты.

В Белой Церкви днем +12°С…+14°С; Мироновка +11°С…+13°С; Фастов +12°С…+14°С; Яготин +10°С…+12°С; Барышевка +12°С…+14°С; Борисполь +12°С…+14°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 30 апреля в Киеве с самого утра небо покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Напомним, на западе Украины на последние дни весны синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду. В центральной и восточной части будут продолжать лить кратковременные дожди.

Добавим, в Киеве и Киевской области по 2 мая ожидается ухудшение погодных условий. В эти дни синоптики прогнозируют заморозки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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