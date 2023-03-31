Небольшой дождь и до +14°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 1 апреля

В Киеве и Киевской области в субботу, 1 апреля, облачно с прояснениями, дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды по Киевской области на 1 апреля. Облачно с прояснениями, дождь (ночью местами). Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 3-5 ° С тепла, днем 12-14°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +12°С…+14°С; Мироновка +13°С…+15°С; Фастов +11°С…+13°С; Яготин +12°С…+14°С; Барышевка +13°С…+15°С; Борисполь +12°С…+14°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в 1 апреля в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, начало апреля не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Метеорологические данные указывают на то, что первые 10 дней нового месяца будут относительно холодными, высока вероятность осадков (и даже снега) во многих областях страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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