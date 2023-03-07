Небольшой дождь и до +11°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 марта

В Киеве и Киевской области в среду, 8 марта, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до 11°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 8 марта. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 6-11°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 8-10°С тепла", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 8 марта в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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