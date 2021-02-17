На крышах домов Киева заметили крупные сосульки. Фото и видео

В Киеве из-за погодных условий на крышах зданий появились крупные сосульки. Уже есть пострадавшие.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, коммунальные службы уже занялись их уничтожением (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

При этом власти просят киевлян и гостей столицы соблюдать правила безопасности, идя по тротуарам и не проходить за ограничительные ленты.

В пресс-службе КГГА сообщили, что для очистки кровель от сосулек задействованы 111 кровельщиков и 21 бригада альпинистов. Кроме того, в районах Киева задействованы специальные автовышки – пока работает 11 единиц.

Отметим, что 14 февраля в двух районах Киева жители столицы получили травмы в результате падения сосулек.

Первый случай был зафиксирован в Шевченковском районе столицы, где сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали ушибленную рану теменной области головы и закрытую черепно-мозговую травму.

Второй инцидент произошел в Оболонском районе Киева – пострадал 46-летний мужчина. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве представители коммунальных служб, сбивая с крыш жилых домов сосульки, повредили установленные на стенах кондиционеры.