На Киевщине во время рекордной жары люди остались без водоснабжения. Видео

Жители поселка Клавдиево-Тарасово Киевской области во время жары столкнулись с проблемой водоснабжения. По выходным у людей нет возможности не только чтобы искупаться, но и хотя бы помыть посуду.

Об этом сообщили на странице сообщества Дія громади в социальной сети Facebook. При этом, из-за слабого давления в трубах, некоторые жители ПГТ вообще остаются без воды (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня выходной день (17 июля) и невероятная жара, а это значит, что в кране у нас снова будет минимальное давление водоснабжения. Мы не сможем помыться, постирать вещи, помыть посуду и тому подобное. Скорее всего, у кого-то из вас воды вообще не будет целый день", – говорится в сообщении.

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В сообществе добавили, что в феврале активисты обращались к главе объединенной территориальной общины с просьбой разработать проект и документацию к нему для установки на территории поселка резервуаров чистой воды.

"Они (резервуары – Ред.) позволяют в среднесрочной перспективе решить данный вопрос. Но это обращение было проигнорировано", – резюмировали активисты.

Напомним, 25 июня, метеорологи зафиксировали в столице + 35,4°C. Это превысило максимальное значение температуры для этого дня, которое зафиксировали еще в 1885 году. Кроме того, на протяжении июля синоптики несколько раз регистрировали температурные рекорды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшие 7 дней жара в Киеве наконец-то начнет спадать, а уже в среду, 21 июля, в столице похолодает до + 21. При этом первые три дня недели в городе ожидаются дожди.