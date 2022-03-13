На Киевщине пройдет эвакуация населения: названы поселки

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В Броварском районе Киевской области в воскресенье, 13 марта, пройдет эвакуация населения некоторых населенных пунктов. Людей вывезут в безопасное место

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям правоохранителей.

Так, эвакуация граждан пройдет в следующих населенных пунктах Броварского района: Большая Дымерка, Заря, Гоголев, Красиловка, Светильня, Плоское.

Пункты сбора:

поселок Большая Дымерка – сельсовет, ул. Бобрицкая 1;

село Светильня – сквер имени Марченко.

"Просим всех четко следовать инструкциям правоохранителей и сохранять спокойствие", – говорится в сообщении.

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