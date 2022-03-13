На Киевщине полиция помогла эвакуировать около 50 детей. Видео

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Правоохранители в воскресенье, 13 марта, обеспечили эвакуацию почти 50 детей в Киевской области. Из Обуховского района маленьких украинцев перевезли в безопасное место.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Вместе с детьми вывезли их матерей и учителей.

"Сегодня, 13 марта, полицейские Обуховского районного управления полиции осуществили сопровождение детей из города Обухова и сел территориального общины в безопасное место. С территории общины полиция, органы местного самоуправления и спасатели эвакуировали около 50 детей в сопровождении учителей и матерей", – говорится в сообщении.

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