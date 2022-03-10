На Киевщине оккупанты обстреляли завод компании Coca-Cola. Фото

В Великой Дымерке Киевской области российские оккупанты обстреляли завод компании Coca-Cola. Предприятие было остановлено еще в первый день войны, а его сотрудников эвакуировали.

Об этом сообщили в социальных сетях. Информации о пострадавших или погибших, не поступало.

В результате атаки было повреждено здание и оборудование, которое одновременно генерировало тепло и электроэнергию для производства товаров.

Видео дня

Отметим, ранее стало известно, что компания Coca-Cola продолжила свою работу на территории России несмотря на то, что многие мировые компании отказались сотрудничать со страной-агрессором из-за того, что она напала на Украину. При этом украинцы призвали бойкотировать продукцию Coca-Cola в нашем государстве.

Позднее в компании объявили о решении приостановить деятельность в России. Причина – полномасштабное вторжение и война армии агрессора против Украины.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

В Киеве на Майдане Незалежности установили баррикады из мешков с песком и противотанковые ежи. Они могут пригодиться в случае штурма российских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!