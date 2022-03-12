На Киевщине обстреляли цех по производству рыбной продукции: вспыхнул масштабный пожар. Фото

Российские оккупанты в субботу, 12 марта, нанесли ракетный удар по селу Гоголев Киевской области. В результате атаки врага произошел масштабный пожар в цеху по производству рыбной продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Огонь распространился на площади 3 тысячи метров квадратных.

"12 марта в селе Гоголев, Броварского района, в результате ракетного удара, произошел пожар в здании цеха по изготовлению рыбной продукции одного из предприятий. Также было разрушено здание для охраны. На тушения огня было привлечено 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Пожар был ликвидирован на площади 3 тысячи метров квадратных", – отметили в ГСЧС

Видео дня

Спасатели добавили, что к счастью, в результате пожара жертв и пострадавших не было.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

В Киеве на Майдане Незалежности установили баррикады из мешков с песком и противотанковые ежи. Они могут пригодиться в случае штурма российских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!