На Киевщине изменили время комендантского часа

В Киевской области в воскресенье, 24 апреля, изменили время комендантского часа. Он будет действовать с 22:00 до 5:00.

Об этом Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Находится на улице в это время можно только при наличии специального пропуска.

"Комендантский час на Киевсщине с 22:00 24 апреля до 5:00 25 апреля", - сообщил глава КОВА

Он напомнил, что в области на время комендантского часа действует запрет для граждан относительно пребывания на улицах. Исключение – если есть при себе специальный пропуск и удостоверение личности.

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"Хотя русские войска вышли с территории Киевской области, война не завершилась. Враг действует коварно, продолжая ракетные обстрелы и диверсии на всей территории Украины. Поэтому в целях безопасности граждан временные ограничения в виде комендантского часа продолжат свое действие. Будьте внимательны, соблюдайте все требования и берегите себя и близких", – резюмировал Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Пасхальная ночь с 23 на 24 апреля прошла спокойно. В столице опять начинает действовать установленный ранее комендантский час с 22:00 до 5:00.