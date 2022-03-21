На Киевщине 21 марта проведут эвакуацию населения: названы населенные пункты
В Киевской области в понедельник, 21 марта, состоится очередной этап эвакуации граждан. Вывозить людей буду почти из 20 населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевщины. Жителей региона перевезут в безопасное место.
Так, эвакуация будет проводится из следующих населенных пунктов:
Большая Дымерка, Зазимье, Пуховка, Рожны, Летки, Залесье, Рудня, Богдановка;
Гореничи, Стоянка, Капитановка, Дмитровка, Забучье, Михайловка-Рубежовка, Петрушки, Шпитьки, Мечта, Ворзель, Буча.
Точки сбора для граждан будут находится в следующих локациях:
село Большая Дымерка ул. Бобрицкая 1, сельсовет;
Буча, ул. Энергетиков, 12;
Ворзель, ул. Садовая, 13;
"Просим всех четко следовать инструкциям правоохранителей и сохранять спокойствие", – резюмировали в полиции.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области войска страны-агрессора продолжают обстреливать мирные села и города. В отдельных поселках продолжаются бои с противником.
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