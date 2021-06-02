На Киевщине из-за нашествия лосей произошло ДТП. Фото

В среду, 2 июня, в Ворзеле Киевской водитель легковушки сбил лося, который выскочил на дорогу. Рядом с ним было еще трое животных.

Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета. Там отметили, что животное получило перелом ноги.

"Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Ворзеле автомобиль сбил лося, который неожиданно выскочил на дорогу. Рядом бегали еще трое животных. У великана открытый перелом ноги. Ветеринары уже приехали на место происшествия", – рассказали в пресс-службе.

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В комментариях под сообщением, местные жители писали, что в Ворзеле развелось много лосей, которые ломают заборы частных усадеб и перебегают через дворы жителей поселка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 июня, на улице Большой Васильковской мужчина катался на электросамокате и упал на металлический забор. В результате несчастного случая у пострадавшего травма грудной клетки.