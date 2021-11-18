На границе города Киева у имения президента нелегалы воруют речной песок

У Конча-Заспы неизвестные незаконно добывают песок. Об этом сообщает в Telegram Ассоциация "Нерудные недра Украины".

Добыча осуществляется с помощью земснаряда из пределов озера Конча, затем песок складывают на прибрежные участки. Происходит не только намыв территории с целью продажи участков, но и реализация ворованного песка.

Какие-либо спецразрешения на добычу на этом участке отсутствуют, поэтому весь украденный у общины Обуховского района песок четко подпадает под действие ст.240 УК Украины.

Согласно обновленной редакции ст.240 УК Украины, лица, занимающиеся хищением полезных ископаемых местного значения, в частности песка, должны понести наказание, а именно штраф до 12 млн грн, ограничение свободы на срок до 6 лет и конфискацию украденного и средств совершения преступления.

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К сожалению, прибывший на вызов наряд полиции то ли не смог, то ли не захотел осмотреть место совершения преступления мотивируя это отсутствием необходимых для прохода на территорию ордеров. Нелегалы на момент приезда полиции приостановили деятельность, но как только они уехали сразу включили земснаряд.

Такое течение событий вызывает удивление, особенно в свете решений Совета Национальной Безопасности и Обороны, направленных на пресечение незаконной добычи полезных ископаемых. Можно только предположить, какая ситуация с хищением недр в регионах, если явное преступление происходит рядом с домом Президента Украины, Председателя СНБО.

Ассоциация "Нерудные недра Украины" призывает правоохранительные органы отреагировать на преступление и выполнить свои непосредственные обязанности.