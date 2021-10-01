На главной сцене Национальной оперетты Украины состоится концерт 'Аутентичная британская музыка. Бирмингем-Киев'

Национальная оперетта Украины готовит премьеру, которая удивит не только украинского театрального зрителя. Масштабный проект "Аутентичная британская музыка. Бирмингем-Киев" предусматривает концерт британской музыки на главной сцене Национальной оперетты Украины, видеофильм-концерт с участием солиста Бирмингемской оперы, профессора вокального искусства Королевской Музыкальной Академии Великобритании Марка Уайльда, мастер-классы по английской вокальной речи, запуск двуязычной, Украина-английского веб платформы.

Как сообщила пресс-служба, впервые, благодаря проекту, украинские поклонники музыки, ученики, студенты, педагоги получат возможность использовать для артистического исполнения уникальный нотный материал британской музыки, разработанный специально для проектf, познакомятся с Бирмингемской оперой, известной в мире своими инновационными подходами к искусству. Аутентичную британскую музыку на сцене Национальной оперетты Украины представят артисты театра и волонтеры - хор мальчиков и юношей КДМЛ им. Лысенко. К проекту присоединятся молодые люди с инвалидностью, для которых предусмотрена специальная коммуникационная программа.

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Для команды проекта важно, чтобы человек мог "переживать оперу в себе" – так говорил Грэм Вик, ведущий режиссер, основатель и художественный руководитель Бирмингемской оперы, чье видение современного театра положено в основу нашей украинской-британской коллаборации. Именно это утверждение объединило нашу международную команду, которая решила посвятить проект памяти Грэма Вика.

Ключевое событие Украино-британского проекта – концерт британской музыки "Аутентичная британская музыка. Бирмингем-Киев" на главной сцене Национальной оперетты Украины. Его программа станет для украинских слушателей путеводителем британской музыкальной культуры. В концерте прозвучат самые популярные британские произведения разных эпох: народные мелодии и их современные интерпретации, хоровые произведения и инструментальные композиции, фрагменты семиопер времен барокко, музыка из оперетт и опер ХIХ и ХХ веков, произведения Айвора Герни, Хьюберта Перри, Генри Перселла, Эдварда Элгара, Георга Фридриха Генделя.

Во время подготовки к концерту ментор из Британии, профессор вокального искусства Королевской Музыкальной Академии, хоровой дирижер Норвичського собора (Norwich Cathedral), вокалист Бирмингемской оперы Марк Уайлд проведет мастер-классы для украинских солистов-вокалистов и хора. Марк Уайлд лично исполнит в концерте несколько произведений, среди которых любимая британцами лирическая Кашмирская песня (Kashmiri Song).

Хор мальчиков и юношей КДМЛ им. Лысенко, примет участие в волонтерских мероприятиях проекта. Специально для концерта ребята готовят шотландские народные песни в обработках легендарного украинского композитора Александра Кошица.

Проект посвящен памяти режиссера, основателя и художественного руководителя Бирмингемской оперы Грэма Вика (30.12.1953-17.07.2021), известного в мире своими новаторскими постановками. "Опера принадлежит каждому", – утверждал Грэм Вик и доказывал это, привлекая к участию в своих постановках тех, кто просто любит оперу, которую он считал демократической и доступной для всех.

Концерт состоится на главной сцене Национальной оперетты Украины, вход – бесплатный при условии регистрации.

Проект "Аутентичная британская музыка. Бирмингем-Киев" реализуется совместно с Бирмингемского оперой при поддержке УКФ и Британского Совета в Украине.