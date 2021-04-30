На Арсенальной площади в Киеве откроют музыкальный фонтан. Фото

Завершается очередной этап реконструкции Арсенальной площади в центре Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе компании A Development, которая занимается обновлением площади.

"За входом в метро будет построено музыкальный фонтан.Виконани на данный момент работы не оставляют сомнения: здание бывшей военной комендатуры еще простоит не одно столетие", – рассказали в пресс-службе.

У застройщика отметили, что возле здания бывшей военной комендатуры Киева был риск оползня, поэтому его фундамент усилили 487-ю 12-метровыми колоннами, внутренние своды укрепили металлоконструкциями и построили подпорную стенку на 35 колонн. Также обновили кровлю здания.

"Фасаду комендатуры мы вернули его исторический облик: красную советскую штукатурку демонтировали, открыв уникальную желтый кирпич – визитную карточку Киева XIX века – теперь она снова радует глаз. А само здание выглядит так, как в 1850 году, когда оно было возведено", – резюмировали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Арсенальной площади, у здания военной комендатуры построят шестиэтажный многофункциональный комплекс со стеклянным променадом. Здесь также построят паркинг на 420 автомобилей.