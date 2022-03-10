"Мы выстоим!" Кличко рассказал об укреплении обороны Киева

В Киеве власти продолжают укреплять оборону столицы на случай попытки вторжения со стороны российских оккупантов. При этом защитники города обеспечены всем необходимым.

Об этом в своем Telegram написал мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, работают все службы, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Столица живет под угрозой вторжения. Поэтому мы продолжаем вместе с военными, теробороной заботиться об укреплении Киева. Обеспечиваем наших защитников едой, снаряжением, которое поступает от друзей Киева и Украины. Городские власти продолжают обеспечивать жизнедеятельность города. Коммунальные службы работают. Тепло, вода, свет, Интернет в столице есть. Работают большинство аптек и продуктовых магазинов. Мы готовимся, чтобы дать отпор агрессору, который рвется к сердцу государства", – написал Кличко.

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Мэр добавил, что под Киевом продолжаются бои, но столица помогает области с эвакуацией жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. За последние два дня удалось вывезти тысячи человек.

"Город предоставляет пассажирский транспорт. Киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют поездами в Западную Украину. Дорогие украинцы! Сегодня мы все – едины, как никогда. У нас – одна боль. За наше государство. И одна цель – освободить Украину от нашествия "орков". Отстоять свое будущее. Киев сердцем с жителями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира, других городов и городов Украины. Вместе мы сильны! Наши военные – отважные герои! Украинцы – свободная нация. И мы выстоим", – резюмировал Кличко.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

В Киеве на Майдане Незалежности установили баррикады из мешков с песком и противотанковые ежи. Они могут пригодиться в случае штурма российских оккупантов.

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