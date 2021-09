"Мы хотели жить...": Борис Забарко презентует книгу о Холокосте в Украине

5 октября состоится презентация книги "Мы хотели жить..." председателя Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей, бывшего узника Шаргородского гетто Бориса Забарко. Мероприятие организует Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Как сообщила пресс-служба, книга в двух томах "Мы хотели жить..." рассказывает о судьбе украинского еврейства во время Второй мировой войны. В ней собраны истории жертв Холокоста, которым удалось выжить, воспоминания бывших узников гетто и нацистских концлагерей, а также истории спасения евреев местными жителями.

В годы нацистской оккупации Борис Забарко сам был узником Шаргородского гетто (Винницкая область). Уже более 20 лет он собирает исторические материалы и записывает воспоминания уцелевших во время Холокоста. В своих трудах Борис Забарко предоставляет сухим фактам и цифрам человеческое лицо. Ведь личные рассказы жертв трагедии передают этот мучительный опыт значительно объемнее, чем документы и артефакты.

Во время презентации предусмотрен разговор с автором. Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на Facebook-странице Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Начало в 16:15.

Мероприятие состоится в Национальной научной медицинской библиотеке Украины (ул. Льва Толстого, 7)

Борис Забарко (1935) – председатель Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат премии Национальной академии наук Украины, премии европейской организации "Бней Брит" "In Recognition for immortalizing the Holocaust tragical memory "("в знак признания за увековечение трагической памяти Холокоста"), автор более 250 книг и статей, опубликованных в Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиле, США, Украины.