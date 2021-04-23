Метро на Виноградарь: Киевсовет дал 1,5 млрд гривен на достройку станций

На строительство новых станций метро на жилой массив Виноградарь в Киеве дополнительно выделили 1, 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

"Увеличены расходы на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец"на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе в сумме 1, 5 млрд грн, на капитальный ремонт дорог в сумме 1, 4 млрд грн, на содержание и развитие наземного электротранспорта – 730 млн грн ", – рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Кроме того, Киевсовет выделил 1,2 миллиарда гривен для обеспечения безубыточной деятельности коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс".

Отметим, что в настоящее время продолжается строительство 2 станций столичной подземки в направлении Виноградаря – "Мостицкой" и "Проспекта Правды". Их должны открыть к концу 2021 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несмотря на карантин, сотрудники АО "Киевметрострой" работают. На станции "Мостицкая" сейчас идут активные работы – тоннелепроходческий щит работает в направлении станции "Сырец", и уже совсем скоро эти станции соединят между собой.